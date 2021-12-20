Завершено расследование резонансного ДТП. Уголовное дело направлено в суд

Пьяный бесправник в Минске сбил двух женщин на угнанном автомобиле. Одна из них погибла на месте, вторая попала в больницу с серьезными травмами.

Вечером 10 июля текущего года на проспекте Пушкина произошло смертельное ДТП, сообщает Следственный комитет. Серый автомобиль Renault Megan Scenic на высокой скорости сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. Одну из них он протянул на крыше автомобиля и скрылся с места аварии.

В результате ДТП 59 – летняя минчанка от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а вторая 42 – летняя пострадавшая с тяжелыми травмами, в том числе позвоночника, была отправлена в больницу, где медики боролись за её жизнь.

Сотрудниками ГАИ был объявлен план «Перехват». Уже через несколько минут водитель Renault был задержан милицией на ул. Пономаренко.

Им оказался безработный 32 – летний житель Минска, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водителю автомобиля следователи предъявили обвинение и применили к нему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования установлено, что 32 – летний житель Минска в этот день сначала угнал автомобиль. Он свободно забрал ключи от Renault Megan Scenic, который принадлежал сожительнице его отца и разъезжал на нем по Минску вплоть до непосредственного задержания. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством никогда не имел. Около 18.00 часов обвиняемый выпил, но несмотря на это, продолжил кататься по городу в состоянии алкогольного опьянения. На момент освидетельствования, концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 1,44 промилле. Вечером около 22.35 часов 32-летний обвиняемый ехал по проспекту Пушкина от ул. Одоевского в направлении ул. Притыцкого. Из-за алкогольного опьянения он не мог адекватно реагировать на складывающуюся дорожную обстановку. Мужчина не увидел смену сигнала светофора на красный, не остановился перед «стоп-линией», выехал на пешеходный переход и сбил пешеходов. Несмотря на то, что он мог оказать помощь пострадавшим и вызвать скорую, обвиняемый этого не сделал и попытался скрыться с места ДТП.

В ходе следственного эксперимента, следователи выяснили, что Renault Megan Scenic в момент наезда двигался со значительным превышением скорости — 81 км/ч.

Виновник ДТП провел на свободе меньше года. Он освободился из мест лишения свободы только в сентябре 2020 года, где провел 13 лет за убийство.

Действия водителя квалифицированы по следующим статьям:

ч.1 ст.214 (угон) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

(угон) Уголовного кодекса Республики Беларусь; ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, то есть преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

(нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, то есть преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь; ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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