Взорвал Теслу из-за дорогого ремонта (видео)

Расстроенный финский блогер взорвал электрокар Tesla Model S из-за слишком дорогого ремонта. Автомобилист был шокирован стоимостью замены аккумуляторной батареи в купленной восемь лет назад машине — целых 20 тысяч евро, пишет телеграм-канал SHOT.

Поэтому вместо того, чтобы отдавать такие деньги, он вместе с товарищами отвёз электрокар на заброшенный карьер и уничтожил при помощи 30 килограммов взрывчатки. Перед взрывом блогер усадил в салон “теслы” самодельный манекен Илона Маска.

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