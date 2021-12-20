В Мариуполе из-за сильного ветра рухнула главная елка города

На видео попал момент падения главной новогодней елки города Мариуполь. На кадрах видно, как украшенное дерево наклонилось в сторону, а затем его верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями, пишет Лента.ру. По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.

Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.

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