В «квантовых амулетах» для защиты от 5G нашли радиоактивные материалы

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) в Нидерландах предупредило, что «квантовые амулеты», которые якобы защищают от вредного излучения сетей 5G, на самом деле опасны для использования, так как включают радиоактивные элементы. Людей призвали немедленно отказаться от использования таких «аксессуаров», пишет Хабр.

В стране продается кулон Quantum с отрицательными ионами, а также несколько других продуктов, которые рекламируются как «защита от 5G». Среди них: маска для сна с энергетической броней, колье Energy Armor, браслет Energy Armor, силиконовый браслет Magnetix Fit & Slim XL, магнитное колье Magnetix с отрицательными ионами кремнийорганических соединений, браслет Magnetix Smiley Kids с отрицательными ионами, браслет Magnetix Sport Boost с отрицательными ионами, браслет Nero.

Управление по ядерной безопасности призвало покупателей таких кулонов не просто отказаться от их использования, но и обеспечить их надежное хранение, а также дождаться инструкций по возврату. Подобные амулеты нельзя просто выбросить, так как их утилизируют компании, специализирующиеся на радиоактивных отходах. В ANVS заявили, что такого рода товары постоянно испускают ионизирующее излучение, подвергая человека его опасному воздействию.

Из-за потенциального риска для здоровья они запрещены законом. Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК и вызвать покраснение кожи.

Как отмечает Управление, в случае с кулонами Quantum были измерены только низкие уровни радиации. Однако тот, кто носит такое изделие в течение длительного периода, например, в течение года 24 часа в сутки), может подвергнуться воздействию радиации, превышающей предел воздействия на кожу, действующий в Нидерландах.

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