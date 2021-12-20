Более миллиона белорусов оплатили аванс по транспортному налогу, в казну поступило 42 миллиона рублей (16,5 млн долларов) – министерство по налогам и сборам.

Что будет, если не заплатить?

Андрей Ковалевский пояснял, что неуплата любого налога, в том числе и транспортного, влечет начисление пени. Ее размер зависит от ставки рефинансирования Нацбанка – 9,25% на сегодняшний день, Ранее представитель МНСпояснял, что неуплата любого налога, в том числе и транспортного, влечет начисление пени. Ее размер зависит от ставки рефинансирования Нацбанка – 9,25% на сегодняшний день, пишет Sputnik Беларусь.

Кроме того, грозит и административная ответственность – это штраф в размере 15% неуплаченного налога.

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