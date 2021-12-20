Спускаемый аппарат корабля “Союз МС-20”, на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

К спускаемому аппарату прибыли спасатели, медики и другие специалисты, которые помогли членам экипажа выбраться.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на орбите с 8 декабря. Первым из спускаемого аппарата достали командира корабля Мисуркина, а затем – японских космических туристов.

Из-за сложных метеоусловий вертолеты в поисково-спасательной операции задействованы не были. Как уточнил в своем Telegram-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вертолеты остались в Жезказгане из-за угрозы обледенения. Эвакуация будет осуществляться на специальных поисково-эвакуационных машинах. Корабль отстыковался от МКС в 02:50 мск. На станции остались семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Корабль “Союз МС-20” с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

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