Фото: @insta_vaynahy

Роскошная свадьба Софьи Гуцериевой и Ингора Патиева состоялась в банкетном зале Safisa, пишет Лента.ру.

В сети появились подробности роскошной свадьбы дочери российского миллиардера Михаила Гуцериева Софьи. Организатор Ксения Афанасьева раскрыла детали праздника в своем Instagram-аккаунте.

Раскрыты подробности роскошной свадьбы дочери российского миллиардера Гуцериева
Фото: @insta_vaynahy

Концепция торжества получила название «Атлантида». Отмечается, что разработкой и изготовлением тематических декораций и цветочных композиций для украшения зала занимался декоратор Геннадий Самохин.

Невеста предстала перед гостями в пышном белом платье с длинным шлейфом люксового бренда Elie Saab, его точная стоимость не раскрывается. Подвенечный наряд украшен множеством драгоценных камней. Помимо этого, Софья надела фату, диадему и серьги.

Известно, что на свадьбе выступали различные знаменитости — Ани ЛоракФилипп КиркоровСтас Михайлов и Григорий Лепс. Кроме того, на мероприятии был многоярусный торт высотой более метра.

Раскрыты подробности роскошной свадьбы дочери российского миллиардера Гуцериева
Фото: @insta_vaynahy

В марте 2016 года в том же ресторане состоялась свадьба сына миллиардера Михаила Гуцериева. Избранницей Гуцериева-младшего стала Хадижа Ужахова из Ингушетии — студентка Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. На торжестве выступили СтингДженнифер ЛопесПатрисия КаасЭнрике Иглесиас и Алла Пугачева. Всего на мероприятии присутствовали около 600 человек. По информации The Daily Mail, свадьба обошлась в миллиард долларов.

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