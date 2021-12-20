Польский солдат рассказал о могилах с убитыми мигрантами

Откровения польского солдата-перебежчика Эмиля Чечко, которого в одних трусах задержали на белорусской территории 17 декабря, с каждым днем становятся все страшнее, пишет «MK.ru». В Польше его уже обвинили в шпионаже и возбудили против него уголовное дело, за которое Чечко грозит 10 лет. Впрочем, Минск вряд ли выдаст польского солдата, который уже попросил в Беларуси убежища, рассказав на камеру такие вещи, после которых назад ему дороги точно нет…

Напомним, в минувшую пятницу Погранкомитет Беларуси сообщил, что польский пограничник попросил у Минска политического убежища. Польская сторона сначала отрицала возможность того, что польский солдат мог перебежать на другую сторону, но затем заявила о пропаже военнослужащего из 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира.

Эмиль Чечко, который и оказался тем самым солдатом, уже вечером 17 октября появился в эфире белорусского ТВ, во время которого сообщил о причинах своего побега. По его словам, он решил покинуть расположение части, переброшенной к границе для защиты от мигрантов, ««в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Как следует из его рассказа, он сбежал «через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу». Увидев польский патруль, снял форму и без одежды окольными путями побежал в сторону Беларуси. «Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши», — рассказал он телеканалу АТН.

Что же именно такого ужасного происходит на польско-белорусской границе? Сначала Чечко рассказал о том, как там всем заправляет контрразведка, которая постоянно цепляется к солдатам: «что бы они привыкли, что к ним проявляют агрессию». Затем его рассказы начали обрастать подробностями.

Контрразведка заставляла солдат расстреливать мигрантов

Каждый день белорусское ТВ выкладывает новую порцию рассказов Эмиля, один страшнее другого. Например, телеканалу «Беларусь 1» он сообщил, что был свидетелем убийства двух польских волонтеров. По его словам, он собственными глазами видел, как волонтер задал вопрос, куда ведут мигрантов, а пограничник вместо ответа “просто выстрелил волонтеру в лоб”.

Дальше-больше. В следующем сюжете телеканала Чечко уже рассказывает о том, как контрразведка заставляла солдат расстреливать мигрантов. Об одном таком случае он рассказал: «По дороге нам предложили выпить. Добравшись до места, мы увидели несколько человек. Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову”.

По его словам, такое случалось неоднократно. «Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Тела мигрантов закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать”- сообщил он.

Непонятно, насколько можно доверять словам Чечко. По сути, он признается в том, что участвовал в военных преступлениях. Возможно, ужасы о польских пограничниках — это одно из условий, поставленное перед ним за получение статуса беженца в Беларуси. В самой Польше его обвиняли сначала в злоупотреблениях и сообщали, что он решил бежать, потому что его поймали пьяным за рулем. Мол, ему грозила ответственность за это, поэтому он решил бежать. Но теперь польская сторона уже заявляет о направленной подрывной деятельности, которую проводил Чечко. Польские спецслужбы начали проверять контакты Эмиля в стране. И выяснили, что среди его знакомых был один белорус, который являлся партнером его сестры. Теперь спецслужбы будут выяснять, не он ли завербовал Эмиля.

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