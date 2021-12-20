По мнению специалистов, работа которых опубликована в издании British Journal of Dermatology, “ковидные пальцы” – это побочный эффект сопротивления организма вирусу. При этом они смогли выявить те участки иммунной системы, которые вызывают подобные симптомы, пишет BBC News Русская служба.

Что такое “ковидный палец”?

Симптомы могут проявиться в любом возрасте, однако чаще всего страдают дети и подростки. Для одних все проходит безболезненно, другие жалуются на сильнейшую боль и зуд, язвы и опухоли.

13-летняя жительница Шотландии София, к примеру, едва могла ходить и надевать обувь, когда у нее возникли симптомы “ковидного пальца”. В интервью Би-би-си она пожаловалась, что прошлым летом долго передвигаться могла лишь в инвалидном кресле.

Пораженные пальцы ног, а иногда и рук приобретают красноватый или фиолетовый оттенок. У некоторых людей возникают болезненные утолщения, иногда кожа становится грубой и шероховатой. Порой при этом выделяется гной. Симптомы могут сохраняться неделями, а то и месяцами.

Но часто у людей при этом не наблюдается других симптомов, которыми обычно сопровождается классический ковид, таких как постоянный кашель, повышенная температура, изменение или полная потеря вкуса и обоняния.

Отчего возникают эти симптомы?

Французские ученые обследовали 50 пациентов с подозрением на “ковидный палец” весной 2020 года и еще 13 пациентов со схожими по виду симптомами, не связанными с коронавирусной инфекцией, поскольку они были отмечены задолго до начала пандемии.

Результаты этих исследований, основанных на анализах крови и соскобов кожного покрова, говорят о том, что во всем могут быть виноваты два элемента иммунной системы, отвечающие за борьбу организма с вирусами.

Один из них – это антивирусный белок интерферон первого типа, а второй – антитело, которое по ошибке атакует не только вторгшийся в организм вирус, но и клетки собственного тела.

Определенную роль в возникновении “ковидных пальцев” играют и клетки, устилающие капилляры, по которым кровь поступает к пораженным участкам.

По словам британского ортопеда доктора Айвена Бристоу, ранки на пальцах, как, например, те, что возникают у людей с нарушением циркуляции крови или во время особо холодной погоды, со временем исчезают сами. Однако некоторым пациентам требуется специальный курс лечения, включающий мази и иные лекарственные препараты.

По словам доктора Бристоу, установление причины возникновения “ковидного пальца” поможет разработать новые методы лечения и более эффективно справляться с заболеванием.

Представитель Британской ассоциации дерматологов доктор Вероник Батай отмечает, что “ковидный палец” очень часто отмечался на ранней стадии пандемии, однако с появлением нынешнего варианта коронавируса “Дельта” стал встречаться реже.

Это может быть связано с тем, что многие люди уже вакцинировались или получили иммунитет, ранее переболев коронавирусом.

“Случаи проявления “ковидного пальца” после вакцинации намного более редки”, – отмечает доктор Батай