Сегодня некоторые телеграм-каналы сообщили, что во время нападения на посольство Беларуси в Лондоне серьезно пострадал белорусский консул.

Вот что об этом инциденте рассказал белорусский МИД:

“Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь.

В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. После прибытия правоохранительных органов радикалами была предпринята попытка скрыться с места происшествия. Тем не менее, часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона.

Установлено, что лица предположительно входят в радикальную

эмигрантскую группировку «Надзея».

Данная попытка расправы, совершенная в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих.

В МИД Беларуси вызван Временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах. МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге”.

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