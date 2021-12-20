Лидер ликвидированного в октябре общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев сообщил, что сформирован оргкомитет организации-преемника. Рабочее название “Робім разам”, учредительный съезд запланировали на следующий год, пишет Смартпресс.

Дмитриев рассказал, что два съезда сторонников “Говори правду” прошли 19 декабря. “Регистрации больше нет, но команда есть и все решили, что останавливаться нельзя. Поэтому мы провели второй съезд – про будущее. Сформировали оргкомитет организации-преемника “Говори правду”. Рабочее название “Робім разам”, учредительный съезд запланировали на март. До этого надо много сделать. Теперь у нас два оргкомитета: партии “Наша партия”, для тех, кто хочет участвовать в политике и общественной организации “Робім разам” для тех, кому интереснее социальная, общественная работа”, – пояснил Дмитриев.

Он напомнил, что за 11 лет существования “Говори правду” были выдвинуты 3 кандидата в президенты, сотни кандидатов в парламент и местные советы. “Разработанные и реализованные концепции тотального участия и мирных перемен. И многое другое. Как говорится, мы приближали День Победы, как могли”, – написал Дмитриев.

Напомним, “Говори правду” была ликвидирована в октябре этого года. Эта общественная организация появилась в 2010 году, ей предшествовала кампания с аналогичным названием, начатая 25 февраля того же года. Первоначально лидером “Говори правду” стал белорусский поэт Владимир Некляев. Целью кампании декларировался сбор и распространение реальной информации о положении дел в обществе и государстве, и лишь спустя полгода Некляев объявил, что цель – победа на предстоящих президентских выборах.

Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года и продолжилась после их завершения. По данным Центризбиркома, Некляев набрал 1,78% голосов.

На следующих президентских выборах, в 2015 году, “Говори правду” стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%.

А 20 мая 2020 года Центризбирком Беларуси зарегистрировал инициативную группу одного из лидеров организации Андрея Дмитриева, кандидата в президенты. Как позже сообщил ЦИК, результатом Дмитриева стали 1,21%.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»