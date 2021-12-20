Что влияет на сохранение антител?

Быстрее всего уровень антител к COVID-19 снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей, при этом тяжелое течение, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на вырабатываемый иммунитет.

Это выяснили в ходе исследования эксперты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс», пишет Комерсантъ.

Ученые склоняются к версии, что выработку антител может подавлять тестостерон. Это уже второе российское исследование, которое подтверждает, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится в среднем полгода, а после этого большая часть граждан нуждается в вакцинации.

Эксперты лабораторной службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года в рамках исследовательского проекта «Отклик» наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, перенесших COVID-19 различной степени тяжести, в том числе в бессимптомной форме.

Всего в исследовании принял участие 1421 человек — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет, из них 1205 — амбулаторные пациенты и 216 — пациенты, проходившие стационарное лечение в четырех клиниках академии со среднетяжелой и тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Участники исследования были разделены на три возрастные группы, согласно классификации ВОЗ:

молодые люди (от 18 до 44 лет)

люди среднего возраста (45–59 лет)

пожилые (60–70 лет)

При этом все они ранее не болели коронавирусом, не были вакцинированы, не имеют иммунодефицитных, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Пациентам в каждой из точек исследования — на 1-е, 14-е, 45-е, 60-е, 90-е, 180-е сутки от начала заболевания — выполнялось количественное определение специфических антител класса IgG к спайковому (S) белку вируса SARS-CoV-2. Представители лаборатории отмечают, что оценка концентрации специфических антител проводилась на основе результатов, полученных с помощью тест-системы компании DiaSorin (Италия) на оборудовании того же производителя. Чувствительность тест-системы, утверждают они, составляет более 97%, а специфичность — более 98%.

Эксперты пришли к выводу, что при легких формах заболевания динамика выработки антител зависит от пола и возраста

Так, у женщин отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов наблюдается более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.

В частности, в группе амбулаторных больных к концу исследования у мужчин до 44 лет было около 40–50 относительных единиц антител класса G (по классификации компании DiaSorin), в старшей возрастной группе — около 70 относительных единиц; у молодых женщин — около 60–70, у женщин старшей возрастной группы — почти 120 единиц. В группе госпитализированных значения начинались со 120 относительных единиц, достигая 170 на пике определения концентрации иммуноглобулинов G в коридоре 60–90 дней, и сходили в последующем к 70–120 относительным единицам.

Авторы исследования утверждают, что тяжесть течения COVID-19 и объем поражения легочной ткани напрямую влияют на уровень иммуноглобулинов класса G

В соответствии с этим факторы, определяющие более тяжелое течение заболевания,— ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней лихорадки и кислородотерапии — также приводят к более высокой выработке организмом антител. Кроме того, в ходе исследования установлено, что применение гормональной противовоспалительной терапии (глюкокортикоидов) в лечении среднетяжелых и тяжелых форм COVID-19 также способствует увеличению уровня антител у пациентов — чем больше доза глюкокортикоидов, тем выше уровень IgG.

Объясняя такую особенность образования антител, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов отмечает, что старшая возрастная группа «отличалась более высокими концентрациями антител» и «более выраженно реагирует на коронавирусную инфекцию, чем лица более молодого возраста», поскольку их иммунная система в течение жизни чаще встречалась с вызовами. Начальник Первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) им. академика Н. С. Молчанова, главный исследователь проекта Владимир Салухов добавляет: все больше данных, включая экспериментальные, показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.

«В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов»,— объясняет Салухов.

Авторы исследования пришли к выводу, что молодым мужчинам, перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции необходимо рассмотреть вопрос о вакцинации. У пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию среднетяжелого и тяжелого течения и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, напротив, шансы заразиться повторно меньше: через шесть месяцев они могут лишь ограничиться контрольным тестированием IgG.

По словам начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Евгения Крюкова, выводы экспертов лишь подтверждают важность вакцинации для переболевших. «В начале эпидемии, когда циркулировал уханьский штамм, инкубационный период составлял до 14 дней. Если бы штамм не изменился, он бы позволял иммунной системе вспомнить контакт с коронавирусом и включиться в наработку высокого титра антител. Но пришел вариант “дельта”, инкубационный период снизился до 3–5 дней. Сейчас идет новый штамм “омикрон”, при котором еще более короткий срок от момента контакта до момента заболевания, и у иммунной системы уже нет возможности наработать титр антител, чтобы не заболеть»,— говорит господин Крюков.

В России известно лишь об одной похожей научной работе — серологическом исследовании распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, проведенном группой ученых во главе с директором Института междисциплинарных исследований Европейского университета Антоном Барчуком. В нем приняли участие 2,4 тыс. жителей города. Большинство из них оставались серопозитивными (то есть сохраняли антитела) при последующем наблюдении не более 10 месяцев. Антон Барчук подчеркивает, что в сроках оба исследования сходятся, однако остальные гипотезы, представленные в докладе лаборатории «Хеликс» и Военно-медицинской академии, по его мнению, «должны еще чем-то подтверждаться».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»