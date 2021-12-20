Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

“Это первый случай в Беларуси и, вероятно, в СНГ”, – отметил Константин Дроздовский

Малышка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, проходила лечение в Могилевской областной детской больнице, пишет официальный телеграм-канал Минздрава.

К сожалению, все реанимационные мероприятия, в том числе ИВЛ, были неэффективны и коллеги обратились за помощью в наш центр. Выехала бригада экстракорпоральной мембранной оксигенации. Туда привезли аппарат ЭКМО, подключили к нему ребенка и транспортировали к нам в центр. Сейчас малышка дышит, кушает и общается с мамой. Подключить аппарат такому крошечному ребенку – ювелирная работа. Случай уникален еще и потому, что принято думать, что ковид детям не так страшен.

“Родные очень ждут встречи с дочкой, – скрывая слезы, признается мама Светлана. – Спасибо огромное всем врачам, которые спасли нас!”

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