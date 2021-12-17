Национальная академия наук Беларуси подвела итоги выборов новых действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов.

Выборы прошли во время сессии общего собрания НАН Беларуси. На 23 вакансии академиков и 27 вакансий членов-корреспондентов претендовали 30 и 57 кандидатов соответственно. В результате тайного голосования избраны 19 действительных членов (академиков) и 16 членов-корреспондентов, сообщает БЕЛТА.

Академиками стали авторитетные ученые. Среди них: генеральный директор ГНПО “Химический синтез и биотехнологии” – директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Федор Привалов, директор Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Анатолий Кулак. Ряды академиков пополнили известные ученые-медики, в том числе директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Леонид Титов.

Среди 16 избранных членов-корреспондентов – главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец, директор Института физиологии НАН Беларуси Сергей Губкин, директор Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Андрей Пилипук, ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович, заведующий кафедрой Белорусского государственного технического университета Николай Кулешов, заведующий кафедрой Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.

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