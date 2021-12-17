На поверхности реки Мухавец в Бресте обнаружено пятно нефтепродуктов

Днем 16 декабря поступило сообщение о наличии пятна нефтепродуктов на поверхности реки Мухавец в районе речного порта в Бресте, сообщает МЧС Беларуси.

Для обследования акватории и выяснения обстоятельств на место выехали специалисты Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестской областной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды», филиала Речной порт Брест РТУП «Белорусское речное пароходство», Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

По прибытии на поверхности реки Мухавец вдоль набережной наблюдалось маслянистое пятно протяженностью до 300 метров и шириной от 1 до 4 метров.

Работниками МЧС и ОСВОДа установлены боновые заграждения. Сотрудниками Брестской областной лаборатории обследована акватория реки, взяты пробы воды для проведения анализов.

Мора рыбы не зафиксировано.

Откачка загрязненной воды из баржи запланирована на 17.12.2021 года.

Источник загрязнения воды и вид загрязняющих веществ уточняются.

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