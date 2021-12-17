Китайская компания China General Nuclear Power Corporation (CGN) создала первый в стране плавучий атомный реактор. Он сможет выдержать экстремальные погодные условия.

Китай утверждает, что его плавучие ядерные реакторы, которые будут приводить в действие и подпитывать оффшорные нефтяные платформы, могут выдержать сильнейшие штормы, которые случаются раз в 10000 лет, пишет портал “Популярная механика”.

Такие реакторы мощностью 60 МВт будут размещены у восточного побережья Бохайского залива. Несмотря на то, что воды Бохайваня относительно спокойные, установка все равно должна быть готова к различным стихийным бедствиям. Специалисты отмечают, что выход из строя реакторов нужно исключить полностью, поскольку в случае аварии последствия будут крайне серьезными.

«Корпус судна не должен опрокидываться ни при каких обстоятельствах», — говорится в отчете исследователей.

Разработчики считают, что электростанция должна продолжать вырабатывать электроэнергию при скорости ветра более 37 метров в секунду – это эквивалентно мощности самого сильного урагана или высшему баллу по шкале Бофорта (шкала оценки скорости ветра).

Чтобы проверить устойчивость своего плавучего реактора, инженеры проверили его модель на симуляторе, имитирующем экстремальную погоду. Испытания судна проводились в течение нескольких часов. Результаты показали, что оно справляется с исключительно сложной погодой. В целом, исследователи сообщили о впечатляющих характеристиках, утверждая, что реакторы судна могут продолжать работать даже при ураганном ветре. В ходе дальнейших испытаний исследователи увеличили моделируемую скорость ветра до более чем 193 км/ч.

Инженеры также добавили сильные волны и подводные течения, но даже при таком крайне маловероятном сценарии, судно не перевернулось.

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