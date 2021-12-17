Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции Electricite de France SA объявила о приостановке работы двух ядерных реакторов на длительный срок.
Франция – ключевой экспортер электроэнергии в соседние страны. То есть ситуация отразится на Германии, Испании, Италии и Великобритании.
Например, электроэнергия в Германии в 2022 году подорожает до 230 евро за мегаватт-час.
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