Ему было 106 лет
Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за мужество и подвиг, совершенный в Финскую кампанию. Он остался один с тремя пулеметами против наступающих войск и сумел удержать рубеж, пишет Sputnik Беларусь.
Потом были Великая Отечественная, сражения за Барановичи, Брест, Калининград и Берлин.
“О войне надо помнить и надо говорить, хотя бы ради тех, кто воевал. Потому что они — герои — отдали жизнь”, — сказал Герой Советского Союза Василий Сергеевич Мичурин.
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