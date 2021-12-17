Ему было 106 лет

Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за мужество и подвиг, совершенный в Финскую кампанию. Он остался один с тремя пулеметами против наступающих войск и сумел удержать рубеж, пишет Sputnik Беларусь.

Потом были Великая Отечественная, сражения за Барановичи, Брест, Калининград и Берлин.

“О войне надо помнить и надо говорить, хотя бы ради тех, кто воевал. Потому что они — герои — отдали жизнь”, — сказал Герой Советского Союза Василий Сергеевич Мичурин.

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