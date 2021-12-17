В Гомеле вынесен приговор, который поистине вызвал шок.

Судья Гомельского областного суда Николай Доля приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича – к 14, Игоря Лосика – к 15, Артема Сакова – к 16, Владимира Цыгановича – к 15, Дмитрия Попова – к 16 годам.

И это при том, что общественность даже не знает, за что их арестовали и за что конкретно судили. Так как процесс был закрытым, а все участники на протяжении следствия и суда находились под подпиской о неразглашении.

Это жестокость, считают в Европейском Союзе.

«Эти приговоры являются очередным примером необоснованных обвинений против белорусских граждан, которые реализовывали свое право на выражение и призывали к свободным и справедливым выборам. Эти приговоры – часть продолжающихся жестоких систематических репрессий в отношении всех независимых голосов в Беларуси», – говорится в заявлении Петера Стано, официального представителя Европейской службы внешних действий.

«Это и месть за феноменальный успех Светланы Тихановской, которую в прошлом году зарегистрировали «для прикола» кандидатом в президенты: мол, какую угрозу представляет домохозяйка?» – считает политолог Александр Класковский.

Это и ответ на санкции.

Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич. «Такой жесткий приговор Тихановскому и его сторонникам – это в определенной степени ответ на последний пакет санкций», – заявил он.

«Тихановский – это личная обида, – считает политик Анатолий Лебедько. – Он наступил на тот мозоль, который очень важен для Лукашенко».

«Кровожадность системы вопиющая. Античеловечная», – прокомментировал вердикт суда другой политик, экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев…

Многие вспомнили приговоры, которые ранее выносились за жестокие убийства, потрясшие всю страну. Перемалывали труп на мясорубке – 17 лет, бензопилой резал женщин – 15…

Почему тогда такие жестокие приговоры вынесли Тихановскому, Статкевичу, их соратникам и блогерам, которые даже не участвовали в протестах, так как были арестованы до выборов, которые никого не убили?

Я полагаю, что беспрецедентно жесткий приговор – это предупреждение и урок всем потенциальным лидерам оппозиции: пощады не будет. Никто не должен сметь поднять голову. Никто не должен даже думать о том, чтобы составить конкуренцию Александру Лукашенко или его потенциальному преемнику.

Вопрос лидерства в период трансфера власти принципиально важный. За кем идти? Кто позовет? Кто скажет, что делать?

В 2020 году в людей надежду на перемены, как мне видится, вселил даже не Сергей Тихановский, который до последнего говорил, что не будет принимать участия в выборах. И даже не Светлана Тихановская, которую «для прикола» оставили в списке зарегистрированных кандидатов в президенты. Надежду в белорусов вселили промосковский банкир Виктор Бабарико и успешный чиновник и ИТ-бизнесмен Валерий Цепкало. Если уж против Лукашенко пошли серьезные люди да еще с пророссийским бекграундом, то многие посчитали, что шанс на смену власти есть.

Приговор, вынесенный Тихановскому, Статкевичу и их соратникам, – это сигнал белорусскому обществу, что шансов нет.

Это сигнал всем, кто имеет амбиции «выстрелить» во время предстоящих избирательных кампаний: «Высунетесь – потом не спрашивайте, за что судили».

Это и сигнал России, и сигнал Западу: вопрос смены власти в Беларуси будет решать только действующая власть.

Но у этой стратегии удержания власти есть слабые места. Ведь людьми движет не только страх. Люди, доведенные до отчаяния, переступают через свой страх и совершают невероятные вещи. Массовые аресты, обыски, суды, увольнения, расправы, – это всё то, что может вынудить белорусов переступить через страх. А репрессии не прекращаются…

Публикация из № 97 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»