Разработан метод диагностики рака без ложноположительных результатов

Международный коллектив ученых разработал новый способ обнаружения в организме крохотных скоплений раковых клеток и метастазов. Метод не дает ложноположительных результатов, что увеличивает точность диагностики онкологии, пишет Habr.

Существующие способы определять локализацию метастазов не всегда позволяют различать в организме небольшие изменения тканей. Перед специалистами стояла задача разработать препарат, который поможет отметить даже маленькие опухоли, причем так, чтобы их можно было фиксировать при обследовании на обычных сканерах.

Команда ученых из Сибири, в том числе специалисты Красноярского научного центра СО РАН, совместно с коллегами из университета Оттавы создали необходимый радиофармпрепарат. Он помогает увидеть даже небольшие скопления раковых клеток и метастазы с помощью компьютерной томографии.

Ученые использовали аптамеры — молекулы, которые могут связываться с другими молекулами или определенными клетками. В качестве метки используется изотоп углерода, так как он быстро распадается и не влияет на химические свойства молекул.

Систему уже протестировали на мышах. Препарат позволил выявить опухоли размером менее двух миллиметров, тогда как используемая ныне радиоактивная глюкоза дает возможность определить лишь очаги диаметром семь миллиметров.

Мелкие метастатические поражения нашли в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер.

При этом созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа и нетоксичен

Авторы разработки отмечают, что ее можно применять не только для диагностики онкологии, но и для адресной доставки лекарств в организм.

По данным специалистов Бюро по изучению рака, к 2036 году рак молочной, поджелудочной и предстательной железы займут первое место в структуре смертности населения от болезни, а рак легких останется фатальным заболеванием с самым высоким процентом смертности.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»