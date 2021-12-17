Главы Минздравов стран G7 провели свое заключительное заседание, уделив особое внимание тревожным новостям о новом штамме коронавируса.

Все страны согласились с тем, что омикрон-штамм представляет самую большую угрозу для глобального общественного здравоохранения.

Министры поделились своими опасениями по поводу роста числа случаев заболевания омикрон-штаммом во всем мире и обсудили, как бороться с новым вариантом, подчеркнув важность тесного сотрудничества для мониторинга ситуации, обмена данными и увеличения числа вакцинаций, чтобы обеспечить как можно большую защиту.

Главы ведомств также отметили важность равного доступа к диагностике, выявлению генома и терапевтическим средствам.

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