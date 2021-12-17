Декабрь ушел на вторую половину. Проект новой Конституции, о котором так много говорится, до сих пор не опубликован. А референдум по изменению Конституции обещан на февраль.

Мягко говоря, странная ситуация: когда же мы будем обсуждать проект Основного закона, если вступаем в длинную череду новогодних и рождественских праздников, после которых не успеем отойти – а уже нужно идти голосовать?

Не читал, но одобряю

Властную вертикаль и провластный актив не смущает тот факт, что проект нового Основного закона с ними обсуждают, даже не предоставив текста на ознакомление.

Вот, например, в Могилеве прошел областной семинар, посвященный референдуму, на который собрались более 200 человек – представителей исполнительной власти, депутатского корпуса, предприятий, учреждений образования, молодежи, местных государственных СМИ.

«Проект новой Конституции в разы более демократичный и отражает те изменения, которые произошли в стране. За это время выросли новые поколения, более свободные, которые не знают, что такое товарный дефицит и жизнь в нищете. Это важно и хорошо, – убеждал собравшихся член конституционной комиссии, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. – Новая Конституция даст людям больше прав. Она необходима для дальнейшего динамичного развития общества, экономики и в целом политической системы. Это должно быть основной мотивацией для человека, который придет на участок для голосования».

Но, согласитесь, это просто пустые слова. Каких конкретно прав даст больше Конституция, господин Марзалюк? Как будет гарантироваться соблюдение этих прав? Если выросло новое свободное поколение, то какие новые свободы обещает им новый вариант Основного закона? Как будут обеспечены ранее гарантированные белорусам свободы – например, право на свободу собраний, митингов и демонстраций, справедливый и независимый суд, плюрализм мнений, равенство всех перед законом?..

Нет ответа. И вряд ли будет. Потому что уже нет времени всё это обсуждать и над этим работать.

Но чиновники дружно вещают: «К обсуждению проекта Конституции необходимо привлечь каждого жителя страны». Такое мнение, например, высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. Хорошо звучит. Но неужели г-н Малашко не в курсе, что в нынешней Беларуси за «неправильное мнение» можно и в каталажку попасть?

Но даже если без крайностей. Можно узнать у господина Малашко: где могут высказать свое мнение оппоненты предложенного варианта изменений Конституции, если независимые СМИ разгромлены, уничтожены, заблокированы, а к государственным СМИ их не подпускают? Почему на том же телевидении одни азарёнки?

«Инструкция» избирателя Муковозчика

Впрочем, о свободе волеизъявления предельно честно высказался в газете «СБ. Беларусь сегодня» известный заангажированностью Андрей Муковозчик.

«Бюллетень гармошкой или самолетиком, белоцепкальная или другая ленточка на левой, скажем, ноге; фотки для «Голоса»; сливы якобы «Честным людям»; танцы с бубнами в кабинках, хороводы вокруг участков и всё прочее в том же духе есть нарушение моего права на тайное, без давления, свободное волеизъявление… Следовательно, заметив нечто подобное, я (как и любой гражданин) могу звать ближайшего правоохранителя. Тому ничего не останется, как отправить нарушителя в участок, чтобы как следует разобраться. Вплоть до обыска – и личного, и по месту проживания», – открыто написал Муковозчик.

Как белая ленточка на руке или ноге избирателя Сидорова нарушает права избирателя Муковозчика, он не поясняет. Да и невозможно тут вывести какую-то связь. Но совершенно понятно, что Сидоровым вот такие муковозчики в преддверии референдума открыто угрожают: любой демарш, любой протест, попытка испортить бюллетень, попытка сфотографировать свой бюллетень будут наказаны. Это что, угроза? Шантаж людей, который, видите ли, запрещается то, что позволено законом?

Не это ли и есть новые свободы, которые обещают разработчики новой Конституции? Ведь раньше в своем бюллетене избиратель мог делать любые отметки, опускать его в урну сложенным надвое, в трубочку… И избирателю Муковозчику до бюллетеня избирателя Сидорова не должно было быть никакого дела. Как считали голоса – свидетельств немало. Но как голосовать, как поступить с бюллетенем, рассказывать или не рассказывать о том, как проголосовал, человек решал сам. Но теперь, надо понимать, «белорусская демократия» выходит на новый этап. Неужели организаторы референдума возьмут на вооружение «инструкцию» одиозного Муковозчика?

Не расслабляться!

Александр Лукашенко на этой неделе встретился с активом Могилевской и Витебской областей и потребовал не расслабляться.

«Я требую монолита и сплоченности. Если помогут – хорошо. Но надо рассчитывать только на себя».

«Я не хочу, чтобы вы меня защищали. Вы выполняйте свои функции. Осуществляйте полномочия, даже когда развернута санкционная война. Я жду отдачи, как бы ни было тяжело».

«Ситуация не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально».

«Важно, что будет потом. Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит. Я должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с вами – активом. Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять».

Последняя цитата, может быть, самая важная. Она подтверждает, что референдум действующая белорусская власть рассматривает как новый шанс и новое начало.

Час икс

Ну а что с новым вариантом Конституции? Опубликовать его обещают в декабре, хотя до конца месяца осталось совсем мало времени. Еще должно состояться совещание с участием Александра Лукашенко и анонсировано, что оно уже якобы будет последним, окончательным.

Документ, который даже не опубликован, оценивать не приходится. Но нельзя не отметить то, что даже нынешняя, действующая, Конституция гарантирует людям многообразие мнений.

Например, статья 4 гласит: «Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.

Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан».

Вы это многообразие видите? Вы его слышите? Вы ощущаете, что живете в демократичной стране?..

Публикация из № 97 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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