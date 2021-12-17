В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон презентовал приоритетную задачу своей работы председателем в Совете ЕС, к которой он приступает на 6 месяцев в январе. Французское правительство намерено пересмотреть правила Шенгенской зоны, такая информация была обнародована на страницах зарубежных СМИ. Кроме того, Париж ориентирован на защиту внешних границ Европейского союза повышение возможностей в координации служб по вопросам нелегальных мигрантов, пишет SLON.

Как сказал президент, пока председателем будет французская сторона, реформирование Шенгенской зоны пойдет в 2 направлениях: управление политикой, а также забота о внешних границах Евросоюза. «Государства, находящиеся по периметру границы ЕС, имеют полное право рассчитывать на помощь агентства по безопасности внешних границ Frontex» – высказался Макрон.

Предпочтительной задачей Франции за время срока председательства президент объявил суверенитет Европы. Евросоюзу необходима определенная свобода в решении различных вопросов, независимость и самостоятельность.

Незадолго до этого была обнародована информация, что Советом Евросоюза инициирована организация агентства в Европе по предоставлению убежища. Формирование подобного органа производится в связи с созданием обновленного Пакта по миграции, согласование которого на данный момент идет в Евросоюзе. Документ предполагает, что принимать и возвращать мигрантов – это совместная ответственность всех 27 государств, входящих в ЕС.

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