Белорус Илья Шиманович завоевал звание чемпиона мира по плаванию на дистанции 100 м брассом.

В финальном заплыве чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби он показал время 55,70 сек, что стало лучшим временем турнира.

Вторым финишировал итальянец Николо Мартиненги, третьим – американец Ник Финк.

Время, показанное Шимановичем (55,70) стало рекордом чемпионатов мира в 25-метровых бассейнах.

Ранее, в ноябре нынешнего года, Шиманович завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию в Казани (50 м и 200 м брассом), а на дистанции 100 м брассом стал серебряным призером.

Помимо Шимановича, на чемпионате мира в Абу-Даби выступают еще шесть белорусских спортсменов: Анастасия Шкурдай, Анастасия Кулешова, Анастасия Коряковская, Алина Змушко, Виктор Стаселович и Григорий Пекарский.

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