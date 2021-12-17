Физическое долголетие – благо земное. Творческое долголетие – высший дар небес. Художник Николай КИРЕЕВ, который празднует в эти дни свой 80-летний юбилей, обладает и тем, и другим богатством. Он, можно сказать, из счастливчиков.

Его рождение в первые месяцы жестокой войны не обещало ему ни еды, ни тепла, ни тем более творческого вдохновения. Отец мобилизован на фронт, а потом пленен оккупантами. Мама в отчаянии и страхе за жизнь будущего младенца бежит из города в глухую деревню под Могилевом. Где в землянке – отчий дом занят немцами – под дальний гул орудий и самолетов вскоре и рождается у нее мальчик, первенец.

Про свое детство Николай вспоминает одно: всегда хотелось есть. И очень долгое время, уже вполне осознавая себя, он считал это естественным состоянием человека, не представляя даже, что где-то люди живут иначе.

Но время шло, родная земля была освобождена от захватчиков, и мир стал наполняться новыми сюжетами. Из журнала «Огонек» мама вырезала репродукцию женского портрета кисти русского художника XIX века Карла Брюллова и повесила ее на стену их небогатого дома. Скудный быт, жестокий век, но душе хотелось красоты и гармонии! Это и была первая встреча мальчика с искусством. Теперь над этим воспоминанием можно снисходительно улыбаться, но кто точно знает, когда и как судьба указывает человеку его предназначение?

Николай смотрел на аристократку – и рука его тянулась к бумаге и карандашу. Еще очень не скоро в доме появились краски – после войны для семьи это было роскошью. Но зато в школе был очень хороший учитель рисования Григорий Федорович Самойлов. И, получив среднее образование, мальчик из провинции, который еще ни разу не бывал в настоящем музее, точно знал, кем хочет стать. Художником. И стал им, познав все грани, все муки, все оттенки этого великого творческого состояния! Ведь по большому счету даже профессией это назвать нельзя. Художник – это состояние души. Это вечный путь. Преград и препятствий на нем гораздо больше, чем остановок, где тебя поздравляют с победами.

Но в эти юбилейные дни хочется вспомнить о безусловном таланте заслуженного художника Республики Беларусь профессора Николая Владимировича Киреева, о признании его искусства соотечественниками. Его картины хранятся в двух главных художественных музеях страны – в Национальном и в Музее современного искусства. Его работы покупали не только коллекционеры, но и галереи за рубежом, в том числе всемирно известная Третьяковская галерея. Он выставлялся в Париже и Москве, в Кутаиси и Берлине. Его творческому долголетию можно только позавидовать. И да: любимым жанром Николая Киреева навсегда остался женский портрет.

Пусть и дальше его талант будет свеж и охраняем небесами. С днем рождения, Художник!

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