Лидеры стран Евросоюза единогласно решили продлить еще на шесть месяцев экономические санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Мы призываем Россию выполнять свою часть сделки и придерживаться минских соглашений», — написал он, отметив, что в случае военного вторжения на Украину Россию ждут «масштабные последствия и огромная цена».

Эти санкции касаются оборонного, финансового и энергетического секторов экономики. Они ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для части российских банков и компаний. Ограничения предполагают запрет на финансовую помощь российским экономическим структурам. Меры также ограничивают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу материалов оборонного назначения. Кроме того Россия не имеет права пользоваться некоторыми технологиями, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Секторальные санкции ввели 31 июля 2014-го сроком на год в ответ на ситуацию в Украине. Затем ограничения неоднократно продляли. В ответ на это власти РФ также приняли меры и взяли курс на импортозамещение. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине.

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