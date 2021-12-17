Египетский мумифицированный царь оказался принцессой

Гробница была обнаружена египтологами в прошлом году в пустыне на западном берегу Нила, недалеко от Каира.

Это был королевский некрополь, который содержал множество интересных артефактов. Среди них находился саркофаг с очертанием лица человека в парике богини Хатхор, пишет Hi-News.ru.

Ученые сразу предположили, что внутри находится мумия египетского царя, так как гробница была выполнена в форме пирамиды. Последние использовали только для захоронения правителей. Но, вопреки ожиданиям ученых, оказалось, что здесь захоронена женщина.

Загадочная женщина в саркофаге правителя

Команда исследователей во главе с египтологом доктором Ясмин Эль-Шазли, стала тщательно изучать находку. Как отмечает Ясмин Эль-шазли, верхняя крышка саркофагов обычно имела объемное вырезанное лицо, похожее на лицо того человека, который в нем захоронен. Однако египтяне старались идеализировать черты, чтобы запечатлеть их такими на вечно.

На обнаруженном саркофаге изображен человек, носящий парик Хатор. Этот аксессуар был распространен в эпоху Среднего царства, то есть в период с 2040 по 1650 год до нашей эры. Однако парик носили исключительно женщины, что смутило исследователей. Таким образом они поняли, что внутри находится мумия женщины, очевидно, принадлежавшей к семье правителя.

Рядом с саркофагом находился сундук, покрытый надписями. Последние обнадежили ученых — они рассчитывали, что текст позволит больше узнать о личности похороненной женщины. Однако тот участок сундука, который содержал ее имя и некоторую информацию, был сильно поврежден. Поэтому ожидания не оправдались, но зато египтологам удалось расшифровать уцелевшую часть текста.

“Что особенно важно в данном сундуке — мы благодаря нему смогли узнать, что он принадлежал принцессе. На нем было написано «Дочь царя»”, — говорит Ясмин Эль-Шазли.

Тайна захоронения египетской принцессы

Для ученых осталось загадкой не только имя женщины, но и то, почему она оказалась захороненной в пирамиде. Как утверждают эксперты, в таких гробницах хоронили исключительно царей, но не младших членов семьи правителя. Согласно традициям, женщину должны были похоронить в обычной гробнице с камерой внизу. Очевидно, по какой-то причине эта традиция была нарушена.

Чтобы получить больше информации о женщине, команда обратила внимание на эпоху, в которой она жила. Как я сказал выше — это была эпоха Среднего царства Египта. В этот период был написан первый египетский исторический роман, получивший название “История Синухе”. Также в Среднюю появились новые технологии обработки золота, что позволило создавать более сложные и изящные украшения. Вообще, Среднее царство считается классической египетской эпохой.

В этот же период времени жила другая египетская принцесса — Хенмет. Некоторые ее украшения и сокровища хранятся в Каирском музее. Ученые полагали, что они дадут подсказки относительно загадочной принцессы. Надо сказать, что египтологи не знают кто был отцом Хенмет. Но, так как женщина была захоронена возле пирамиды Аменемхата II, ученые считают, что именно он был отцом принцессы.

Гробница Хенмет содержала множество дорогих золотых драгоценностей, инкрустированных полудрагоценными камнями. Их украшали символы и узоры, аналогичны тем, которые были обнаружены в гробнице загадочной принцессы. Как предполагают ученые, пирамида, судя по всему, также содержала множество золотых украшений, как и гробница Хенмет, но была разграблена еще в древние времена. Что же касается личности женщины, то она по прежнему ученым неизвестна. Команда продолжает искать ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что когда-нибудь эта тайна будет разгадана.

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