Египетский мумифицированный царь оказался принцессой

Гробница была обнаружена египтологами в прошлом году в пустыне на западном берегу Нила, недалеко от Каира.
Это был королевский некрополь, который содержал множество интересных артефактов. Среди них находился саркофаг с очертанием лица человека в парике богини Хатхор, пишет Hi-News.ru.
Ученые сразу предположили, что внутри находится мумия египетского царя, так как гробница была выполнена в форме пирамиды. Последние использовали только для захоронения правителей. Но, вопреки ожиданиям ученых, оказалось, что здесь захоронена женщина.
Загадочная женщина в саркофаге правителя
Команда исследователей во главе с египтологом доктором Ясмин Эль-Шазли, стала тщательно изучать находку. Как отмечает Ясмин Эль-шазли, верхняя крышка саркофагов обычно имела объемное вырезанное лицо, похожее на лицо того человека, который в нем захоронен. Однако египтяне старались идеализировать черты, чтобы запечатлеть их такими на вечно.
На обнаруженном саркофаге изображен человек, носящий парик Хатор. Этот аксессуар был распространен в эпоху Среднего царства, то есть в период с 2040 по 1650 год до нашей эры. Однако парик носили исключительно женщины, что смутило исследователей. Таким образом они поняли, что внутри находится мумия женщины, очевидно, принадлежавшей к семье правителя.
Рядом с саркофагом находился сундук, покрытый надписями. Последние обнадежили ученых — они рассчитывали, что текст позволит больше узнать о личности похороненной женщины. Однако тот участок сундука, который содержал ее имя и некоторую информацию, был сильно поврежден. Поэтому ожидания не оправдались, но зато египтологам удалось расшифровать уцелевшую часть текста.
“Что особенно важно в данном сундуке — мы благодаря нему смогли узнать, что он принадлежал принцессе. На нем было написано «Дочь царя»”, — говорит Ясмин Эль-Шазли.
Тайна захоронения египетской принцессы
Для ученых осталось загадкой не только имя женщины, но и то, почему она оказалась захороненной в пирамиде. Как утверждают эксперты, в таких гробницах хоронили исключительно царей, но не младших членов семьи правителя. Согласно традициям, женщину должны были похоронить в обычной гробнице с камерой внизу. Очевидно, по какой-то причине эта традиция была нарушена.
Чтобы получить больше информации о женщине, команда обратила внимание на эпоху, в которой она жила. Как я сказал выше — это была эпоха Среднего царства Египта. В этот период был написан первый египетский исторический роман, получивший название “История Синухе”. Также в Среднюю появились новые технологии обработки золота, что позволило создавать более сложные и изящные украшения. Вообще, Среднее царство считается классической египетской эпохой.
Гробница Хенмет содержала множество дорогих золотых драгоценностей, инкрустированных полудрагоценными камнями. Их украшали символы и узоры, аналогичны тем, которые были обнаружены в гробнице загадочной принцессы. Как предполагают ученые, пирамида, судя по всему, также содержала множество золотых украшений, как и гробница Хенмет, но была разграблена еще в древние времена.
Что же касается личности женщины, то она по прежнему ученым неизвестна. Команда продолжает искать ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что когда-нибудь эта тайна будет разгадана.
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