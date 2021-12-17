Бывшие сотрудники SpaceX и Blue Origin создадут полностью многоразовую ракету

Молодая компания Stoke Space из США сообщила о привлечении 65 миллионов долларов в первом раунде сбора инвестиций. Вложения возглавил фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.

Стартап поставил перед собой цель создать абсолютно многоразовую ракету-носитель с ежедневным режимом полётов. Разработчики обещают в 20 раз снизить стоимость запусков, а первые тестовые полёты планируют начать в конце следующего года, пишет 3DNews.

Компания Stoke Space начала этот год со штатом из пяти человек, а завершает его с 29 профильными специалистами. В активе компании есть инновационный многоразовый ракетный двигатель для второй ступени, за проект которого они уже получили престижную награду NASA, а также некая простая по исполнению система тепловой защиты для неразрушающего вхождения второй ступени в атмосферу. Это не хрупкая керамическая плитка, заявили в компании, а нечто новое и уникальное, на чём и было решено строить бизнес.

Многоразовый двигатель для второй ступени Stoke Space будет работать на основе жидкого водородного топлива. Двигатель сможет работать как в условиях атмосферы, так и в вакууме.

На следующем этапе разработчики будут создавать многоразовую первую ступень, топливом для двигателей которой выбран метан. Выбор метана противоречит задачам главного на сегодня инвестора Stoke Space — фонда Breakthrough Energy Ventures, но это лучше, чем керосин.

Судя по всему, Stoke Space идёт по пути компании SpaceX при разработке Starship, хотя их ракета-носитель, похоже, будет ориентирована на запуск относительно небольшой полезной нагрузки.

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