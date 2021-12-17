Минский городской суд приговорил в пятницу блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии, пишет Смартпресс.

Он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия);

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

Пальчиса обвиняли в четырехлетнем ведении преступной деятельности. Как считает следствие, он является одним из организаторов массовых беспорядков и лицом разжигающим социальную вражду, призывающих к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

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