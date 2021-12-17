Бестолковый грабитель в Екатеринбурге дал фармацевту свой номер телефона

Под покровом ночи в аптеку вломился мужчина. Он скрывал лицо шарфом. Дождался, когда все покупатели выйдут, достал из рукава молоток и начал требовать у сотрудницы деньги, сообщает телеграм-канал SHOT.

26-летняя гениальная девушка-фармацевт включила режим “экстремального троллинга” и просто предложила кинуть грабителю 1000 рублей на карту. “Гость” с молотком опешил и продиктовал свой номер телефона, чтобы удобнее было переводить. Тысяча улетела к нему на карту. Сорвавший “куш” мужчина тоже исчез.

Фармацевт-красотка сразу набрала в полицию. К делу сначала хотели подключить московских специалистов и Интерпол, но решили просто пробить товарища по номеру телефона. Оказалось, что он живет в соседнем доме.

Увидев в окно полицию, грабитель понял, что его спалили, и решил спалить свою квартиру. Пришлось вызвать пожарных. Мужчину задержали, он был пьян.

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