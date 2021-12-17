Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков прокомментировал влияние санкционных мер на белорусскую экономику. Есть более и менее болезненные результаты. Но правительство затрудняется прогнозировать развитие западной санкционной политики, поскольку не видит конца. Очевидно, что в случае отсутствия результата от санкций они будут усиливаться, при этом спрогнозировать их направленность проблематично, передает БЕЛТА слова Снопкова.

Первый вице-премьер назвал три основных канала влияния введенных санкций на экономику Беларуси: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий.

– В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчеты предприятий и в привлечении внешнего финансирования, – сказал Николай Снопков.

Что касается проведения расчетов, то за 10 месяцев этого года в иностранных банках-корреспондентах всего задержано средств на сумму до 10 миллионов долларов в эквиваленте.

Снопков также рассказал о ситуации с привлечением внешних ресурсов. Так, на 1 декабря этого года общий объем средств нерезидентов во всех банках Беларуси составил 17 миллиардов рублей в эквиваленте. Рост за этот год – 1 миллиард. Увеличивается объем средств из России (на 950 миллионов), из Китая (на 200 миллионов) при одновременном ожидаемом снижении средств стран Европейского Союза на 850 миллионов в эквиваленте.

– Чувствительным (фактором. – Прим.БЕЛТА) является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям, – обратил внимание первый вице-премьер. По его словам, в 2022 году Беларуси предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов, в 2023-м – 4,7 миллиарда внешних долгов вместе с обслуживанием. – На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств – 3,5 миллиарда долларов, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга.

По поводу состояния дел в сфере привлечения инвестиций Николай Снопков сказал:

– В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»