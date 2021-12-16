В несколько раз вырастет единый налог для ИП и самозанятых физлиц

На очередном заседании Палаты представителей Беларуси депутатский корпус рассматривал вопрос о системных изменениях в налогообложении самозанятых граждан и ИП. Изменения в Налоговый кодекс были приняты в первом чтении.

В Налоговом кодексе РБ предусматриваются как расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан, так и корректировка ставок единого налога для ИП и самозанятых граждан в 2,3 — 4 раза.

Этим документом исключается возможность применения в сфере услуг (кроме некоторых видов) для ИП упрощенной системы налогообложения, а с 2023 года будет произведена полная отмена применения данной системы для этой категории плательщиков.

Устанавливается также ставка сбора для агроэкоусадеб в размере 31 бел. рубля в месяц за каждую усадьбу, а также ставка сбора по ремесленной деятельности 62 бел. рубля в год.

Будет действовать с контрольной даты для физлиц «налог на профессиональный доход», который уплачивается посредством цифрового мобильного приложения и заменяет уплату подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН в размере 10%. Соответствующие меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки данных категорий плательщиков в сравнении с наемными работниками и повышение их степени участия в финансировании госрасходов.

В рамках применения упрощенной системы налогообложения для микроорганизаций предлагается отменить уплату НДС и установить единую ставку налога в размере 6% от выручки.

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