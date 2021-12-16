Полгода мигрантского кризиса: Как это было и что будет дальше?

За последние 6 месяцев было коло 50 тысяч попыток прорыва границ. Неизвестно, сколько мигрантов все-таки перебралось из Беларуси в Европу.

Thinktanks пишет о статистическом исследовании мигрантского кризиса, проведённом социологом Геннадием Коршуновым. В основу работы эксперта была положена вся доступная информацию по латвийскому, литовскому и польскому направлению за 2021 год.

Латвия – с начала августа с Беларуси через латвийскую границу не было допущено больше 3000 человек;

– с начала августа с Беларуси через латвийскую границу не было допущено больше 3000 человек; Литва – за год на ее территорию с Беларуси попало почти 4200 нелегальных мигрантов, не было допущено – 7647;

– за год на ее территорию с Беларуси попало почти 4200 нелегальных мигрантов, не было допущено – 7647; Польша – за лето-осень 2021 года было пресечено более 35 000 попыток нелегального пересечения государственной границы.

– за лето-осень 2021 года было пресечено более 35 000 попыток нелегального пересечения государственной границы. Германия – с августа по конец ноября через Беларусь до нее добралось более 10500 человек.

Всего в мигрантском кризисе исследователь выделил несколько этапов.

Литовский период

Отсчет начинается с выступления Лукашенко перед парламентом после западной реакции на посадку самолета Ryanair. После этого литовские пограничники начали ощущать наплыв мигрантов.

Однако пик давления на Литву наблюдался в июне-июле.

Окончанием этого периода следует считать 3 августа, когда было разрешено сотрудникам пограничной службы Литвы применять силу в отношении нелегальных мигрантов со стороны Беларуси для недопущения их в Литву. Это в корне изменило ситуацию, заставив мигрантов искать новые пути следования в ЕС.

Период «поиска вариантов»

Именно так можно назвать август 2021 года, в ходе которого давлению со стороны нелегальных мигрантов подвергалась уже не только Литва, но и Латвия с Польшей.

Польская осень

Осенью 2021 года количество пойманных нелегалов в Польше стало в пять раз больше, чем в Литве. Пик давления на польскую границу пришелся на октябрь. С 11 октября по 1 ноября осуществлялось около 3600-3900 попыток прорыва границы.

С 8 ноября по 21 ноября происходит кардинальное изменение тактики – открытый штурм гарницы. Напряжение на границе достигло своего пика 16 ноября (попытка нескольких сотен мигрантов прорваться в Польшу была купирована только с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа).

Угасание кризиса

с 21 ноября мигранты были отведены от границы, однако попытки ее прорывов пока продолжаются до сих пор. Хотя и количество самих таких попыток, и число принимающих в них участие мигрантов с каждой неделей снижается.

Будет ли следующий этап?

Сейчас есть основания говорить об окончании как минимум «польского этапа» мигрантского кризиса на восточных границах ЕС. Это чувствует и Польша, чьи пограничники уже несколько дней подряд дают информацию не о попытках пересечения границы, а количестве человек, эти попытки совершавших. Снижение давления на границе ощущает и Литва, у которой с 6 по 10 декабря было два дня с нулевыми показателями по «белорусским» нарушителям границы (чего не случалось уже 4 месяца).

С другой стороны, в Беларуси остается еще достаточное количество «южных туристов» (только в товарно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на 13 декабря остается около 800 мигрантов).

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