Новые документы об убийстве Кеннеди описывают контакты Освальда с СССР и Кубой

Национальные архивы США опубликовали примерно полторы тысячи документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщает Голос Америки.

Пока ничто не указывает на то, что они содержат новую информацию, которая может радикально изменить представление о событиях, окружающих убийство Кеннеди в Далласе от рук Ли Харви Освальда 22 ноября 1963 года.

Тем не менее, новую порцию документов с нетерпением ожидали историки и другие люди, которые по-прежнему скептически относятся к версии о том, что в разгар холодной войны неуравновешенный молодой человек с винтовкой, заказанной по почте, был единственным ответственным за убийство, изменившее ход американской истории.

Опубликованные документы включают депеши и служебные записки ЦРУ, в которых обсуждаются ранее известные, но так и не получившие полного объяснения визиты Освальда в посольства СССР и Кубы в Мексике, а также дискуссии о возможной причастности Кубы, которые велись после убийства.

В одной депеше описывается, как Освальд звонил в советское посольство, находясь в Мехико, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза.

Он также посетил кубинское посольство, явно интересуясь туристической визой, которая позволила бы ему посетить Кубу и там ожидать советскую визу.

3 октября, более чем за месяц до убийства, он вернулся в США через пограничный переход в Техасе.

В другой записке, составленной на следующий день после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному разговору в Мехико, Освальд общался с установленным сотрудником КГБ, находясь в советском посольстве в сентябре того года.

После убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу кубинского посольства, с которой общался Освальд, и она сообщила, что он «заявил о себе как о коммунисте и поклоннике Кастро», говорится в депеше.

Один документ ЦРУ с грифом «Секретно. Только лично» содержит сведения о заговорах правительства США с целью убийства кубинского лидера Фиделя Кастро, в том числе заговора 1960 года, предполагавшего «использование преступного мира со связями на Кубе».

Помимо расследования убийства Кеннеди, некоторые материалы могут быть интересны исследователям и всем интересующимся тонкостями работы контрразведки в 1960-х. В них подробно описываются методы, оборудование и персонал, которые использовались для наблюдения за кубинским и советским посольствами в Мехико.

Комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что Освальд был одиноким стрелком, а другое расследование Конгресса, проведенное в 1979 году, не нашло никаких доказательств, поддерживавших версию о причастности ЦРУ к убийству.