Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенского пространства. было предложено создать новый механизм защиты Шенгенского соглашения. Поводом стали пандемия коронавируса и миграционный кризис на границе с Беларусью, передает РБК.

«Предлагаемый механизм защиты Шенгена направлен на решение ситуаций, когда существует серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности, которая ставит под угрозу общее функционирование территории без внутреннего пограничного контроля», — говорится в сообщении.

В частности, Еврокомиссия предлагает в случае повторения ситуации, возникшей на границе с Беларусью, предпринять ряд мер, в числе которых сокращение количества действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, ЕК предлагает странам Евросоюза заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, что может позволить, например, депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Здесь речь идет о введении временного контроля на границах внутри Шенгена общим решением Совета ЕС, если речь идет о всеобщей угрозе.

Вместе с тем ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Концепция реформы Шенгенского пространства подразумевает усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами. Еврокомиссия также выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.

На прошлой неделе французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция во время председательства в Совете ЕС (начнется с 1 января 2022 года и продлится шесть месяцев) намерена инициировать реформу Шенгенской зоны. По его словам, Париж инициирует реформу Шенгенской зоны исходя из двух приоритетов. «Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров», — пояснил он.

Также Макрон подчеркнул, что власти ЕС должны усилить контроль на внешних границах и обеспечить их защиту, что будет одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза. «Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex… а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», — объяснил Макрон.

Шенгенская зона — это пространство, в которое входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Евросоюза и отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) не входят в ЕС.

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