Евросоюз готов предоставлять вакцины от коронавируса народу Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита “Восточного партнерства”, передает РИА Новости.

“Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро”, – сказала она.

Саммит “Восточного партнерства” прошёл в среду, в Брюсселе. Глава ЕК заверила, что со странами этого региона ЕС поделился 13 миллионами доз вакцины.

“Будет больше”, – сказала она.

«Еврокомиссия только что подписала соглашение на 35 миллионов евро с Польским банком развития. Это позволит Европе увеличить поставки вакцин странам Восточного партнерства. Мы готовы поставить вакцины и белорусам. Мы отложили дозы вакцин и сейчас рассматриваем возможности доставить их белорусскому народу как можно скорее», — заверила Урсула фон дер Ляйен.

Проект “Восточное партнерство” был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Беларуси, которая ранее приостановила участие в программе.