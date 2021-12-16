Смена главы Центризбиркома – это слишком незначительно, пишет Политолог Андрей Елисеев.

– Ермошина уже давно стала ярким воплощением избирательных манипуляций, однако важно понимать, что сама роль Центральной избирательной комиссии в проведении «выборов» практически нулевая, – анализирует ситуацию Елисеев. – Роль ЦИКа в избирательном процессе примерно такая же, какая роль белорусского парламента в процессе законодательном.

Практически все законодательные инициативы идут из недр администрации президента с некоторой помощью профильных специалистов в министерствах. Дело «парламентариев» – нажать на кнопку, максимум произвольной активности – это предложить пару миниправок и поставить точку с запятой в пятом параграфе.

Если бы парламент и ЦИК завтра просто растворились в небытие, то это вообще никак не сказалось бы на политических процессах. Их роль чрезвычайно мизерная и бутафорская – ровно такая, какая им и надлежит в хрестоматийных султанизмах, коим есть политический режим в современной Беларуси.

Весь избирательный процесс от начала и до конца контролирует властная «вертикаль» с президентской администрацией во главе, при активном участии спецслужб. А ЦИК – это почти ничего не решающий, хоть и номинально главенствующий орган, который только штампует решения, принятые в администрации.

Следующее утверждение может показаться странным, но суть такова: важнейший фактор честных выборов любых уровней (президентские, парламентские, местные) состоит даже не в персоне главы ЦИК и его составе, а в наличии подлинно независимых и обладающих реальными полномочиями местных властей! Именно они контролируют состав участковых избиркомов и взаимодействуют с ними.

И здесь под местными властями я имею в виду конечно же не членов местных советов, а глав администраций городов и районов, то есть нынешних «исполкомовцев». Это костяк «вертикали» власти, которая является одним из трех ключевых опор режима наряду с силовиками и Кремлем.

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