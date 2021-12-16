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В ноябре текущего года 62-летняя жительница Гродно в социальной сети  получила сообщение от неизвестного ей пользователя, в котором сообщалось, что в случае подписки на его аккаунт она получит выигрыш в размере 6 тысяч долларов США, сообщает Следственный комитет.
Доверчивая пенсионерка потеряла более 50 тысяч рублей, желая получить липовый выигрыш
Фото: СК

Женщина стала вести переписку с данным пользователем, подписалась на его аккаунт. Ей пояснили, что для того, чтобы получить выигрыш необходимо уплатить налог. На указанный злоумышленником счет пенсионерка перевела первоначально указанную сумму в размере свыше 200 рублей. Однако после проведения указанной транзакции выигранные деньги она так и не получила.

Мошенники стали повышать сумму лимита необходимую для того, чтобы забрать выигрыш. Женщина верила в данную историю. При этом когда перечисленные ею деньги превысили сумму якобы полученного выигрыша, она все равно продолжила осуществлять переводы денежных средств. В переписке ее заверяли в том, что переведенные деньги будут возвращены вместе с выигрышем.
Доверчивая пенсионерка потеряла более 50 тысяч рублей, желая получить липовый выигрыш
Фото: СК

Когда о происходящем узнали дети жительницы Гродно, они сразу же запретили ей пересылать какие-либо суммы, так как понимали, что подобным образом действуют мошенники. Однако и это не остановило 62-летнюю жительницу областного центра. Злоумышленник стал писать ей с другого аккаунта, женщина продолжила перечислять указанные им суммы.

В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила более 40 транзакций и перечислила на указанные злоумышленниками счета более 40 тысяч рублей, а также более 4 тысяч долларов США.

В настоящее время потерпевшая допрошена по обстоятельствам произошедшего, изучена ее переписка в социальных сетях, запрошены сведения об осуществляемых переводах, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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