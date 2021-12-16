Доверчивая пенсионерка потеряла более 50 тысяч рублей, желая получить липовый выигрыш

Женщина стала вести переписку с данным пользователем, подписалась на его аккаунт. Ей пояснили, что для того, чтобы получить выигрыш необходимо уплатить налог. На указанный злоумышленником счет пенсионерка перевела первоначально указанную сумму в размере свыше 200 рублей. Однако после проведения указанной транзакции выигранные деньги она так и не получила.
Когда о происходящем узнали дети жительницы Гродно, они сразу же запретили ей пересылать какие-либо суммы, так как понимали, что подобным образом действуют мошенники. Однако и это не остановило 62-летнюю жительницу областного центра. Злоумышленник стал писать ей с другого аккаунта, женщина продолжила перечислять указанные им суммы.
В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила более 40 транзакций и перечислила на указанные злоумышленниками счета более 40 тысяч рублей, а также более 4 тысяч долларов США.
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