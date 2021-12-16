Доверчивая пенсионерка потеряла более 50 тысяч рублей, желая получить липовый выигрыш

Когда о происходящем узнали дети жительницы Гродно, они сразу же запретили ей пересылать какие-либо суммы, так как понимали, что подобным образом действуют мошенники. Однако и это не остановило 62-летнюю жительницу областного центра. Злоумышленник стал писать ей с другого аккаунта, женщина продолжила перечислять указанные им суммы.

В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила более 40 транзакций и перечислила на указанные злоумышленниками счета более 40 тысяч рублей, а также более 4 тысяч долларов США.