Большинство белорусских организаций нефинансового сектора не проводили оценку эффективности управления рисками совсем. Такие данные содержатся в исследовании «Оценки уровня зрелости управления рисками в Республике Беларусь», сообщает Thinktanks.

Данное исследование за 2020 год было представлено минским офисом компании «Делойт». Это второе исследование подобного характера в Беларуси. В ходе него впервые были изучены не только компании финансового сектора, но и реального. Всего в опросе приняли участие 49 респондентов.

Thinktanks.by акцентировал внимание на данных опроса представителей нефинансового сектора.

Оценка эффективности

Как говорится в исследовании, 44% организаций Республики Беларусь так или иначе проводили оценку эффективности управления рисками в 2019 и 2020 годах.

В то же время 56% организаций не проводили оценку эффективности управления рисками совсем.

В 2020 году 12% респондентов отметили, что их организации проводят анализ рисков при внедрении изменений в обязательном порядке по всем существенным проектам.

Также 44% респондентов указали, что их организации проводят анализ рисков при внедрении изменений по отдельным проектам.

Примечательно, что 44% организаций не проводят анализ рисков при внедрении изменений совсем. Данные организации различны по численности сотрудников: от менее 250 и до более 2 тысяч человек.

Стоит обратить внимание, что, судя по опросу, все белорусские финансовые организации так или иначе проводили оценку эффективности управления рисками в 2019 и 2020 годах.

Говоря о других результатах исследования можно отметить, что 33% респондентов сообщили, что их организации проводят независимую проверку качества оценки рисков периодически (например, ежегодно).

67% опрошенных указали, что их организации никогда не проводят такую проверку.

В 2020 году наиболее популярными направлениями дальнейшего развития управления рисками в нефинансовых организациях стали развитие культуры управления рисками (78%), интеграция управления рисками в процесс стратегического планирования (67%), а также внедрение инструментов количественной оценки (67%).

Риски пандемии

33% респондентов указали, что в их организациях рассматривались риски, связанные с эпидемией, как факторы, способные повлиять на деятельность до конца 2019 года.

Вместе с тем 67% опрошенных сообщили, что в их организациях актуализация бизнес-плана по причине изменившихся предпосылок и допущений из-за COVID-19 проводилась не реже одного раза в год (в 11% случаях — один-два раза).

89% респондентов отметили, что их организации не проводили стресс-тестирования бизнес-плана с учетом рисков, связанных с COVID-19. Однако 11% респондентов указали, что их организации проводили стресс-тестирование по отдельным направлениям деятельности (например, снабжение, взаимодействие с контрагентами, выручка, ликвидность, информационные технологии, персонал/прочее)/отдельным рискам.

Риск, связанный со здоровьем персонала, оказал наибольшее влияние (67%) на цели организаций в период роста заболеваемости COVID-19. 56% респондентов среди прочих рисков отметили риск изменения спроса конечных потребителей.

33% респондентов указали, что в их организациях заранее были подготовлены планы реагирования на COVID-19 и организации успешно действовали согласно им. 45% опрошенных отметили, что в их организациях не было заранее подготовленных планов, организации реагировали на основании прошлого опыта выхода из сложных ситуаций отдельных членов команды управления.

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