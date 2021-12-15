Зонд НАСА впервые в истории вошел в солнечную атмосферу. Американский аппарат пролетел через верхний слой атмосферы звезды — корону и взял там пробы частиц и магнитного поля, пишет NASA.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe — это важнейший момент для изучения звезды и поистине выдающееся достижение», — отметил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен

Эта новая веха знаменует собой один большой шаг для Parker Solar Probe и один гигантский скачок для науки о Солнце. Подобно тому, как посадка на Луну позволила ученым понять, как она формировалась, прикосновение к тому самому материалу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важнейшую информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

По мере приближения к поверхности Солнца “Parker” делает новые открытия. Первый пролет через корону и новые пролеты в будущем будут продолжать предоставлять данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного с Солнцем гравитационными и магнитными силами. По мере роста тепла и давления этот материал удаляется от Солнца и достигает точки, где гравитационные и магнитные поля слишком слабы, чтобы удержать его.

Эта точка, известная как критическая поверхность Альфвена, обозначает конец солнечной атмосферы и начало солнечного ветра. Солнечный ветер увлекает за собой магнитное поле Солнца, мчась через всю Солнечную систему к Земле и за ее пределы.

До сих пор исследователи не знали, где именно находится критическая поверхность Альфвена. По предварительным оценкам она находится на расстоянии от 10 до 20 солнечных радиусов от поверхности Солнца – от 6,9 до 13,8 миллионов километров. По спиральной траектории “Паркер” постепенно приближается к Солнцу, и во время последних нескольких пролетов космический аппарат постоянно находился ниже 20 солнечных радиусов, что позволяет ему пересечь границу критической поверхности Альфвена – если расчеты верны.

Возможности для новых открытий безграничны

Первый проход через корону, который длился всего несколько часов, является одним из многих запланированных для миссии. Зонд продолжит приближаться к Солнцу по спирали и, в конце концов, приблизится на расстояние 8,86 солнечных радиусов (6,16 миллионов километров) от поверхности. Предстоящие пролеты, следующий из которых состоится в январе 2022 года, вероятно, снова проведут “Parker” через солнечную корону.

“Мне не терпится увидеть, что обнаружит Parker во время повторных пролетов через корону в ближайшие годы”, – сказал Никола Фокс, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА. – “Возможности для новых открытий безграничны”.

Размер короны также зависит от солнечной активности. По мере увеличения активности Солнца, внешний край короны будет расширяться, что позволит зонду дольше находиться в ней и получить больше новых данных.

Понимание того, где и как возникают компоненты солнечного ветра, и их связь с другими явлениями и процессами, может помочь ученым ответить на давнюю солнечную загадку: как корона нагревается до миллионов градусов, гораздо более горячих, чем солнечная поверхность внизу.

Новые данные позволят понять, что имеет решающее значение для перегрева короны и разгона солнечного ветра до сверхзвуковых скоростей. Это поможет в прогнозировании экстремальных явлений космической погоды, которые могут нарушать телекоммуникации и повреждать спутники вокруг Земли.

Солнечный зонд “Parker” был запущен в 2018 году, чтобы исследовать тайны Солнца, подойдя к нему ближе, чем любой космический аппарат до этого. Спустя три года после запуска и десятилетия после первого замысла, “Parker” наконец-то прибыл на место.

“Это действительно захватывающе – видеть, как наши передовые технологии успешно доставляют Parker Solar Probe к Солнцу ближе, чем мы когда-либо были, и отправляют нам такие удивительные научные данные”, – сказал Джозеф Смит, руководитель программы Parker в штаб-квартире НАСА. –“Мы с нетерпением ждем, что обнаружит миссия, когда еще больше приблизится к Солнцу в следующие несколько лет”.

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