“Появляются записи (предполагаемого разговора белорусского диспетчера и пилота – ред.), делается упор, что (пилоту – ред.) передали код (чрезвычайного происшествия – ред.) “красный”. Это самый главный вопрос… Что значит для летчика код “красный”? Это значит, что он должен приземлиться на ближайшем аэродроме. В тот момент, когда самолет разворачивался, ближайший аэродром был в Вильнюсе, он находился в 70 километрах от самолета, но самолет не думал ни снижаться, ни сбрасывать скорость, чтобы войти в посадочное положение”, – сказал Сикорский в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

По его словам, “возникает вопрос, почему литовский пилот на польском самолете – он был зарегистрирован в Польше – нарушил инструкцию?” “И ведь мы все это время как мантру талдычим: “Дайте нам внутрикабинные переговоры либо переговоры пилота с вильнюсским диспетчером, чтобы понять, почему он полетел в Минск”, – продолжил Сикорский.

Он назвал абсурдными предположения в СМИ, что диспетчер консультировался с сотрудником КГБ Белоруссии, передавая пилоту код “красный”. “Получается, что “сотрудник”, наоборот, способствовал тому, чтобы самолет полетел в Вильнюс… Самолет мог полететь на базовый аэропорт в Варшаве, по-моему, ближе, чем до Минска,… должен был полететь в Вильнюс”, – отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что решение принимает командир самолета, а диспетчер лишь передает информацию и сопровождает прохождение самолета в выбранный им пункт в белорусском воздушном пространстве, обеспечивает безопасную навигацию. Глава департамента также заверил, что в тот момент работал не один диспетчер – “решения принимались коллективно: есть старший диспетчер, есть руководитель полетов”.

“Дайте переговоры (пилота – ред.) – может, на этом все (расследование инцидента – ред.) и закончится. По тем материалам, которые мы видели в промежуточном отчете ИКАО, там не написано, что предоставлены переговоры между пилотами в кабине… Есть то, что невыгодно (Западу – ред.)”, – сказал Сикорский.

Напомним, что Рейс Ryanair Афины-Вильнюс в конце мая вынужденно сел в Минске. После посадки были задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега.