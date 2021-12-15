Депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил сажать нелегальных майнеров криптовалют, если выяснится, что они подключены к электросетям без разрешения, пишет ixbt.com.

“Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые организации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс. Нелегальных майнеров придется сажать”, – сказал депутат.

Он заявил, что в России обязательно необходимо регулировать майнинг, в частности, вводить специальные тарифы, а также налог на прибыль от майнинга.

“Они произвели биткойн — затем смотрят какой курс, считают, сколько потратили электроэнергии, какие еще затраты понесли (на зарплаты и другие платежи). Вычли это всё — получилась прибыль”, – добавил он.

В декабре компания «Иркутскэнергосбыт» через суд добилась право повышать тарифы для майнинговых ферм, оборудованных в частных домах. Этому предшествовала информация о том, что действия подпольных майнеров приводят к резкому увеличению энергопотребления в некоторых районах отрасли и вызывает перебои с электроснабжением.