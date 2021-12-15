Уголовное дело за нарушение правил охраны труда

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении должностного лица одного из лесохозяйственных предприятий. Ему инкриминировано нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

Инцидент на производстве произошел в январе 2021 года. Укладчик пиломатериалов по указанию мастера цеха выполнял работы на автоматическом двухпозиционном прессе. В процессе работы рука попала под пресс.По заключению судебно-медицинской экспертизы у пострадавшего – травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти с ранением ногтевой фаланги одного пальца этой же кисти.

“Эти повреждения относятся к категории тяжких по признаку расстройства здоровья. Стойкая утрата общей трудоспособности – не менее чем на одну треть. По результатам проведенного Департаментом государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты расследования несчастного случая установлено, что мастер цеха допустил укладчика к выполнению работ в качестве станочника деревообрабатывающего оборудования без соответствующей квалификации по профессии рабочего. Обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и иных требований нормативных актов в сфере охраны труда он не проходил”, – сообщили в службе информации.

В прокуратуре уверены: допущенные нарушения имеют причинную связь с наступившими тяжкими последствиями. Первый заместитель прокурора Гомельской области отменил принятое органом предварительного следствия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Основания – наличие достаточных оснований, указывающих на совершение преступления по ч.1 ст.306 УК. Прокурор направил уголовное дело в управление СК по Гомельской области для организации предварительного расследования.

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