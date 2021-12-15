Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о том, что правительство продолжит работу в прежнем составе, сообщает Delfi.

“Первый год работы правительства был нелегким. Правящее большинство немногочисленное, поэтому принятие многих решений с момента утверждения программы правительства было связано с вызовами. Объективная реальность, в условиях которой приходится работать – не прекращающаяся пандемия covid 19 и организованный поток мигрантов из Беларуси, направленный на оказание давление на ЕС – диктует свои вызовы и заставляет большую часть времени уделять решению этих проблем. Несмотря на это, правительству все же удалось принять и начать осуществление большей части мер, запланированных в программе на этот год. Я считаю это большой победой“, – сообщила премьер-министр Литвы .

Ингрида Шимоните подчеркнула, что правительство последовательно поддерживало введение санкций в отношении режима Лукашенко и никогда не добивалось исключения из санкционного списка отдельных товаров/субъектов – даже в тех случаях, когда это означало отказ от коммерческих отношений. Поэтому подозрения, будто правительство хотело любой ценой сохранить перевозку товаров, которые пока не включены в европейский санкционный список, безосновательны – с самого начала срока полномочий вопрос диверсификации перевозок и снижения рисков, связанных со сделками с субъектами, не входящими в пространство, где превыше всего стоят законы, были в числе главных задач государственных компаний.

“После того как были объявлены санкции США, которые прямо не влияют на литовские субъекты, но могут сказываться косвенно, главной задачей было найти наименее рискованный способ прекращения неоднозначных отношений “ЛЖД” с “Белкалием”. Государственные ведомства консультировали “ЛЖД” и оказывали компании помощь в подготовке к воздействию этих санкций, однако ни госведомствам, ни компании не удалось справиться с вопросом как и в какие сроки удастся расторгнуть эту сделку”, – отметила Шимоните.

“Это ущерб репутации, который я признаю, о котором сожалею. Двое членов правительства подали мне заявления об отставке, чтобы взять на себя вину за этот ущерб. Я ценю готовность министров принять ответственность, но не могу с этим согласится. Не только потому, что, как выяснилось министерствам пришлось действовать в условиях получения не всей информации, но и потому, что наименее рискованный для государства путь отказа от перевозки грузов еще надо обозначить, а отставки в этом не помогут. Поэтому заявления министров об отставке президенту я передавать не буду, сегодня вечером я убедила министров забрать заявления”, – заверила премьер-министр.

Правительство Литвы планирует до 31 января разработать и утвердить все национальные решения этой ситуации, гарантирующие интересы нацбезпасности страны и снижающие до минимума финансовые риски.

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