Пьяный водитель на каршеринге протаранил автомобиль дорожной службы

Ночью 15 декабря 20-летний парень, управляя каршеринговым автомобилем, протаранил автомобиль дорожной службы, выполняющий работы и обозначенный всеми необходимыми знаками. ДТП произошло на развязке МКАД с улицей Тимирязева, сообщает ГАИ.

Прибывшие на место инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска доставили виновника ДТП на освидетельствование, в ходе которого в организме молодого человека выявлено 2, 06 промилле алкоголя.

К счастью, автолюбитель получил незначительные травмы, на месте происшествия был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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