Как будут работать самые крупные предновогодние ярмарки Минска, и что там можно будет купить

Во всех девяти административных районах Минска будут организованы предновогодние ярмарки 18 и 25 декабря, самые крупные из них пройдут на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Дмитрий Плеханов, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На Октябрьской площади пройдет традиционная рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Здесь будут установлены 12 стеклянных торговых павильонов, и уже с пятницы, 17 декабря, ярмарка начнет работу по следующему графику:

17–23 декабря — с 12:00 до 20:00;

24–30 декабря — с 12:00 до 23:00;

в праздничный день и новогоднюю ночь — с 12:00 31 декабря и до 4:00 1 января;

в 2022 году ярмарка на Октябрьской площади будет работать до 14 января включительно с 17:00 до 20:00 ежедневно

По словам Д. Плеханова, на этой площадке торговля организована главными универмагами столицы: ГУМом, ЦУМом, «Беларусью». В ярмарочных павильонах на Октябрьской площади можно будет приобрести продовольственные и непродовольственные товары преимущественно белорусского производства. Это подарки и сувениры с символикой наступающего года Водяного Тигра, елочные украшения и подарочные наборы. Разумеется, широко будет представлена различная продукция от столичных кулинаров и кондитеров: горячие блины, драники с различными начинками, блюда из картофеля, свежая выпечка, сладости, горячий шоколад, какао, кофе, чай и глинтвейн.

Для угощения покупателей, соблюдающих Рождественский пост, и для детей подготовлено специальное меню.

Вторая крупная ярмарочная площадка в центре Минска традиционно разместится возле Дворца спорта по адресу: пр. Победителей, 4. Здесь развлекать и угощать минчан и гостей белорусской столицы будут около 40 частных предприятий. А коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест» Мингорисполкома организует у Дворца спорта самый крупный «Калядны кiрмаш» в Столице:

ярмарка будет работать с 17 декабря по 16 января;

в будние дни — с 14:00 до 22:00, а в выходные — с 12:00 до 23:00;

в новогоднюю ночь «кiрмаш» ждет гостей до четырех часов утра.

У елки возле Дворца спорта установят павильоны в виде деревянных торговых шале. В них представят разнообразную ярмарочную продукцию: новогодние украшения, традиционные угощения, искусственные и натуральные ели, подарки, сувениры, выпечку и сладости, художественные изделия и товары народного творчества. В зоне фуд-корта можно будет полакомиться драниками и блинами с различными начинками, жареными улитками, бургерами, хот-догами, шашлыками, запеченным в тандыре мясом и, конечно же, горячим глинтвейном и согревающими напитками.

На ярмарке будет также работать парк аттракционов. Посетители смогут посмотреть шоу самоваров, а дети — еще и покататься на пони.

Празднования и встреча Нового года состоятся в Минске на 19 площадках, центральная — возле Дворца спорта.

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