Григория Лепса госпитализировали в Москве

За неделю известный певец и музыкант Григорий Лепс дважды попадал в больницу. В первый раз он был сильно пьян и признался, что в последнее время самый лучший день к нему не заходит, да и счастливым, как никто он себя назвать уже не может, пишет телеграм-канал Mash.

Врачи предложили ему остаться в больнице, но Григорий отказался и вел себя буйно. Психиатр выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике.

Через день музыкант вновь вернулся в больницу. Очень пьяный и в сопровождении охраны. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз.

20 декабря должен состоятся суд по бракоразводному процессу Григория Лепса и его жены Анны Шаплыковой. Адвокат Анны, Оксана Якимова указала, что пара разводится абсолютно мирно без скандалов. Также юрист подчеркнула, что после развода бывшие супруги останутся в добрых отношениях и будут поддерживать общение.

Ранее Лепс, отвечая на вопрос журналистов о предстоящем разводе, сказал что отлично себя чувствует.

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