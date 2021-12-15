Группа демократов и республиканцев в минувшие выходные побывала в Киеве, где они встретились с командующим украинскими силами специального назначения, а также с американскими спецназовцами и военнослужащими Национальной гвардии, которые занимаются подготовкой украинских военных.

Они описали ситуацию как «очень тревожную» и призвали Белый дом ускорить поставку оружия украинским силам, включая ракеты «корабль-берег», ракеты ПВО и дополнительные противотанковые ракеты Javelin.

«Если говорить откровенно, то я считаю, что обещание жестких мер в случае вторжения почти не повлияет на расчеты Путина», – заявил журналистам во вторник республиканский конгрессмен Майкл Уолтц.

«Нам нужно помочь Украине… увеличить издержки сейчас», – добавил он.

Демократы также призвали Белый дом принять меры, которые заставят Россию практически мгновенно ощутить ответный удар за вторжение в Украину.

«Если Путин вторгнется, то я хочу, чтобы он знал, что в ближайшие пять минут у него возникнут проблемы с покупкой газировки в автомате, а не то, что НАТО соберет конференцию, чтобы несколько недель обсуждать, что делать дальше», – сказал конгрессмен Сет Молтон.

«Нам нужно четко объяснить, как поставляемое нами оружие приведет к большим потерям российских войск в первый же день, а не только со временем», – сказал он.

Законодатели также выразили уверенность в том, что в отличие от 2014 года, когда Россия вторглась и оккупировала Крым, украинские силы готовы оказать упорное сопротивление. При этом, по их словам, было бы глупо полагать, что украинские войска смогут продержаться долго.

«Думаю, над чем нам нужно работать в ближайшем будущем, прямо сейчас, так это над созданием возможностей для мощного сопротивления в нетрадиционной войне», – заявил демократ Рубен Галлего.

Однако Белый дом дал понять, что он готов придерживаться выбранного курса.

«Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы остаться на дипломатическом пути, и чтобы это привело к деэскалации», – заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Разумеется, мы ведем ежедневные переговоры с европейцами, с русскими, с украинцами и доводим до них, что именно, по нашему мнению, должно произойти для деэскалации ситуации на местах», – добавила Псаки.