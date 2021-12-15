В 2022 году аналитики ожидают устойчивого восстановления мировой экономики. Но все же есть факторы, которые могут помешать прогнозируемому росту. И среди них не только штамм «омикрон».

Как пишет “Заўтра тваёй краіны”, со ссылкой на аналитиков агентства Bloomberg, среди главных рисков нового года можно и «омикрон», и резкая инфляция, и напряженность между Россией и Украиной. Поводы опасения вызывают также решения Федеральной резервной системы США, экономический спад в Китае и ситуацию с Тайванем, а также новый кризис евро на фоне продолжающихся последствий Brexit и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке.

Что касается нового штамма COVID-19, он может оказаться более заразным и смертоносным. Такое развитие ситуации ударит по экономике. Аналитики посчитали: возврат к наиболее жестким ограничениям даже на три месяца чреват замедлением экономического роста в 2022 году до 4,2%. Также усугубятся проблемы с поставками и логистикой.

По прогнозу Bloomberg, угрожает мировой экономике и резкий рост инфляции. Еще в начале 2021 года предполагали, что США завершат год с инфляцией в 2%, но этот показатель приближается к 7%. К стимулу инфляции отнесли и напряженность в отношениях между Россией и Украиной. В агентстве считают, что ситуация может привести к росту цен на газ. А вот последствия изменения климата могут сказаться на ценах продовольствия.

Негативно на развивающихся рынках рискует отразиться и повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, так как высокие ставки укрепляют доллар и подталкивают отток капитала с этих рынков. Среди тех, кто здесь максимально рискует в 2022 году, Bloomberg называет Аргентину, ЮАР, Турцию, Бразилию и Египет. Меньше всего подвержены риску бегства капитала Саудовская Аравия, Россия и Тайвань.

Эксперты Bloomberg особое внимание уделяют Китаю. Они считают, что в третьем квартале 2021 года «экономика КНР остановилась». Виной тому проблемы Пекина с нехваткой энергетических ресурсов, которые в 2022-м должны быть менее острыми, но китайская экономика вырастет максимум на 5,7%.

При этом негативное влияние на мировую экономику может оказать и эскалация вокруг Тайваня, сказано в материале. Наихудшим вариантом развития ситуации агентство называет «войну сверхдержав». При других сценариях речь идет о санкциях, которые рискуют заморозить связи между крупнейшими экономиками мира, то есть Китая и США. Одним из последствий может стать коллапс тайваньского производства полупроводников, который ударит по целому списку отраслей.

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