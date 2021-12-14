Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщают РИА Новости.

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево” – во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса “Яндекс.Расписание”.

По информации на 07.45 мск вторника, во “Внуково” пять рейсов задержаны, в “Домодедово” девять рейсов задержаны, в “Шереметьево” пять рейсов задержаны, 16 отменены.

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