Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщают РИА Новости.

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево” – во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса “Яндекс.Расписание”.
По информации на 07.45 мск вторника, во “Внуково” пять рейсов задержаны, в “Домодедово” девять рейсов задержаны, в “Шереметьево” пять рейсов задержаны, 16 отменены.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА